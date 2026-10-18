आज का राशिफल: कन्या राशि वालों को मेहनत का मिलेगा फल, अधूरे काम होंगे पूरे

कन्या राशि के लोग समझदार और व्यवस्थित स्वभाव के माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी बुध हैं और इसे पृथ्वी तत्व की व्यावहारिक राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, कन्या राशि के लोग अपनी बारीकियों पर ध्यान देने की आदत और विश्लेषण करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में भरोसे और स्पष्टता को महत्व देते हैं। वहीं, बुधवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 5 माना जाता है।

विज्ञापन