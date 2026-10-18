फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 19 October 2026 today virgo horoscope in hindi

आज का राशिफल: कन्या राशि वालों को मेहनत का मिलेगा फल, अधूरे काम होंगे पूरे

Mon, 19 Oct 2026 05:30 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 19 Oct 2026 05:30 AM IST
सार

व्यापार करने वालों को लाभ बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशों में तेजी लानी होगी। दूसरों के सुझावों को भी खुले मन से सुनें और अपनी बात मनवाने की जिद से बचें। सहयोग और विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कई काम आसानी से बन सकते हैं।

विज्ञापन
Aaj ka kanya rashifal 19 October 2026 today virgo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कन्या राशि के लोग समझदार और व्यवस्थित स्वभाव के माने जाते हैं। इस राशि के स्वामी बुध हैं और इसे पृथ्वी तत्व की व्यावहारिक राशि माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, कन्या राशि के लोग अपनी बारीकियों पर ध्यान देने की आदत और विश्लेषण करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये रिश्तों में भरोसे और स्पष्टता को महत्व देते हैं। वहीं, बुधवार का दिन इन राशि वालों के लिए लकी होता है और इनका शुभ अंक 5 माना जाता है।

विज्ञापन


कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscop
कन्या राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। आप पूरे उत्साह और एकाग्रता के साथ अपने काम पूरे करेंगे, जिससे अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और निजी जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। व्यापार करने वालों को लाभ बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशों में तेजी लानी होगी। दूसरों के सुझावों को भी खुले मन से सुनें और अपनी बात मनवाने की जिद से बचें। सहयोग और विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कई काम आसानी से बन सकते हैं।
विज्ञापन


19 -25 अक्तूबर का साप्ताहिक राशिफल: किसे मिलेगा धन लाभ, किसकी बढ़ेगी परेशानी? जानें सभी 12 राशियों का हाल
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed