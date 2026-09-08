फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Advertorial ›   Free Cleft Treatment Camp Brings Smiles to 78 Children in Jhansi

झांसी में 78 बच्चों को मिली नई मुस्कान, निशुल्क क्लेफ्ट उपचार शिविर ने बदली जिंदगी

Tue, 08 Sep 2026 08:20 PM IST
मार्केटिंग डेस्क Media Solutions Initiative
Media Solutions Initiative Published by: मार्केटिंग डेस्क Updated Tue, 08 Sep 2026 08:20 PM IST
सार

झांसी में नौ दिवसीय निशुल्क क्लेफ्ट उपचार शिविर में 78 बच्चों को नई मुस्कान मिली। सांसद अनुराग शर्मा की पहल पर वीरांगना फाउंडेशन और ऑपरेशन स्माइल ने यह शिविर आयोजित किया, जिसमें 17 जिलों के मरीज और नौ देशों के डॉक्टर शामिल हुए।

विज्ञापन
Free Cleft Treatment Camp Brings Smiles to 78 Children in Jhansi
आयोजन के दौरान मौजूद सांसद व अन्य। - फोटो : Anurag Sharma

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कटे होंठ और तालु से पीड़ित बच्चों के लिए एक नौ दिवसीय निशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर 6 सितंबर को झांसी में संपन्न हुआ। इस शिविर में 78 जरूरतमंद बच्चों का सफल उपचार किया गया। यह पहल झांसी-ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा की अहम भूमिका से संभव हुई। वीरांगना फाउंडेशन और ऑपरेशन स्माइल ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में इसका संयुक्त आयोजन किया।

विज्ञापन


शिविर में मरीजों को यात्रा, स्थानीय परिवहन, आवास, भोजन, शल्य चिकित्सा और दवाइयां जैसी सभी सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त प्रदान की गईं। सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कि कटे होंठ और तालु की समस्या का समय पर उपचार आवश्यक है। हालांकि, इसकी उच्च लागत अक्सर गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर होती है। उन्होंने ऑपरेशन स्माइल के प्रयासों की सराहना की, जिसने बुंदेलखंड के बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई। अनुराग शर्मा बैद्यनाथ के संयुक्त प्रबंध निदेशक भी हैं, जहां लोगों के लिए निशुल्क चिकित्सक परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य बच्चों के चेहरों पर मुस्कान वापस लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक कठिनाई के कारण कोई बच्चा आवश्यक उपचार से वंचित न रहे। ऐसे सेवा कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे।

विज्ञापन

क्या था पिछले शिविर का अनुभव?

फरवरी 2024 में भी एक शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया था। उस शिविर में 220 मरीजों की जांच की गई थी। इनमें से 113 मरीजों की सफल शल्य चिकित्सा हुई थी। उस शिविर में 16 देशों के 32 चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी थीं। पिछले शिविर की सफलता और मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए इस बार भी बड़े स्तर पर यह सेवा अभियान चला।

विज्ञापन
विज्ञापन

Free Cleft Treatment Camp Brings Smiles to 78 Children in Jhansi
अनुराग शर्मा, पूनम शर्मा व अन्य। - फोटो : Anurag Sharma

इस पहल का उद्देश्य क्या है?

वीरांगना फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम शर्मा ने बताया कि यह सेवा अभियान का दूसरा आयोजन है। पहले आयोजन की सफलता ने इसे और व्यापक स्तर पर आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। ऑपरेशन स्माइल एक अमेरिका-आधारित धर्मार्थ संस्था है। यह दुनियाभर में जरूरतमंद बच्चों को क्लेफ्ट देखभाल प्रदान करती है। पूनम शर्मा ने भी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटाने को अपना लक्ष्य बताया।

कौन-कौन से देश और क्षेत्र हुए शामिल?

इस शिविर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के करीब 17 जिलों से मरीज आए थे। यूके, अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मेक्सिको और फिलीपींस जैसे नौ देशों के डॉक्टरों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त दल ने वाक् चिकित्सा और ऑर्थोडोंटिक सहायता भी प्रदान की। ऑपरेशन स्माइल (एशिया) के एसोसिएट उपाध्यक्ष अभिषेक सेनगुप्ता ने बताया कि संस्था बुंदेलखंड के बच्चों के प्रति प्रतिबद्ध है। आगामी तीन वर्षों की योजना के तहत पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में 500 बच्चों की सुधारात्मक शल्य चिकित्सा का लक्ष्य रखा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed