झांसी में 78 बच्चों को मिली नई मुस्कान, निशुल्क क्लेफ्ट उपचार शिविर ने बदली जिंदगी

कटे होंठ और तालु से पीड़ित बच्चों के लिए एक नौ दिवसीय निशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर 6 सितंबर को झांसी में संपन्न हुआ। इस शिविर में 78 जरूरतमंद बच्चों का सफल उपचार किया गया। यह पहल झांसी-ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा की अहम भूमिका से संभव हुई। वीरांगना फाउंडेशन और ऑपरेशन स्माइल ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में इसका संयुक्त आयोजन किया।

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क्या था पिछले शिविर का अनुभव?

शिविर में मरीजों को यात्रा, स्थानीय परिवहन, आवास, भोजन, शल्य चिकित्सा और दवाइयां जैसी सभी सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त प्रदान की गईं। सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कि कटे होंठ और तालु की समस्या का समय पर उपचार आवश्यक है। हालांकि, इसकी उच्च लागत अक्सर गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर होती है। उन्होंने ऑपरेशन स्माइल के प्रयासों की सराहना की, जिसने बुंदेलखंड के बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई। अनुराग शर्मा बैद्यनाथ के संयुक्त प्रबंध निदेशक भी हैं, जहां लोगों के लिए निशुल्क चिकित्सक परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य बच्चों के चेहरों पर मुस्कान वापस लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक कठिनाई के कारण कोई बच्चा आवश्यक उपचार से वंचित न रहे। ऐसे सेवा कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे।

फरवरी 2024 में भी एक शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया था। उस शिविर में 220 मरीजों की जांच की गई थी। इनमें से 113 मरीजों की सफल शल्य चिकित्सा हुई थी। उस शिविर में 16 देशों के 32 चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी थीं। पिछले शिविर की सफलता और मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए इस बार भी बड़े स्तर पर यह सेवा अभियान चला।