वर्ल्ड डायरी: नाइजीरिया में 40 लोगों की हत्या; पाकिस्तान की मांग- अफगानिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई करे

पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी ताराबा राज्य के एक गांव में हुए हमले में बंदूकधारियों ने 40 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को कहा कि बंदूकधारियों के बड़े समूह ने बिन्नारी गांव पर यह हमला किया था। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने दुकानों से खाने-पीने का सामान लूट लिया। उत्तरी नाइजीरिया में भारी हथियारों से लैस आपराधिक गिरोहों के हमलों में भारी वृद्धि हुई है, जो गांवों में छापे मारते हैं, फिरौती के लिए स्थानीय निवासियों का अपहरण करते हैं और मवेशी चुराते हैं।

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