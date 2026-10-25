फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   World Updates Nigeria PAK Afghanistan Gaza west asia russia ukraine tension china nepal bangladesh polity news

वर्ल्ड डायरी: नाइजीरिया में 40 लोगों की हत्या; पाकिस्तान की मांग- अफगानिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई करे

Sun, 25 Oct 2026 06:35 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 25 Oct 2026 06:35 AM IST
विज्ञापन
World Updates Nigeria PAK Afghanistan Gaza west asia russia ukraine tension china nepal bangladesh polity news
विदेश की समाचार सुर्खियां - फोटो : अमर उजाला

पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी ताराबा राज्य के एक गांव में हुए हमले में बंदूकधारियों ने 40 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को कहा कि बंदूकधारियों के बड़े समूह ने बिन्नारी गांव पर यह हमला किया था। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने दुकानों से खाने-पीने का सामान लूट लिया। उत्तरी नाइजीरिया में भारी हथियारों से लैस आपराधिक गिरोहों के हमलों में भारी वृद्धि हुई है, जो गांवों में छापे मारते हैं, फिरौती के लिए स्थानीय निवासियों का अपहरण करते हैं और मवेशी चुराते हैं।

विज्ञापन

अफगानिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई करे, पाकिस्तान की मांग
पाकिस्तान ने शनिवार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से अपने क्षेत्र से संचालित आतंकवादियों पर कार्रवाई मांगी। उसने काबुल के इस दावे को खारिज किया कि इस्लामाबाद अपनी सुरक्षा विफलताओं का दोष मढ़ रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने एक्स हैंडल पर जारी बयान में उन आरोपों को खारिज किया कि वह अफगानों को तालिबान से लड़ने हेतु हथियार दे रहा है। पूर्व अमेरिकी दूत ज़ल्मय खलीलज़ाद ने ऐसी रिपोर्टों का हवाला दिया था। अफगान तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने कहा, काबुल पाकिस्तान में असुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य एजेंसियों पर घर में सुरक्षा विफल रहने पर दोषारोपण का आरोप लगाया। पाकिस्तान काबुल पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) को पनाह देने का आरोप लगाता है। मंत्रालय ने सीमा पार घुसपैठ और विदेशी हथियारों की बरामदगी जैसी सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। जनवरी से पाकिस्तान में 2,800 से अधिक आतंकवादी हमलों में 3,000 लोग मारे गए।

विज्ञापन

Trending Videos

गाजा में फंडिंग रुकी, खाद्य संकट पांच लाख लोग होंगे प्रभावित
गाजा में युद्धविराम के बावजूद मानवीय संकट खत्म नहीं हुआ है। अब धन की कमी के कारण संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) को फलस्तीनी क्षेत्र में जीवनरक्षक खाद्य सहायता में भारी कटौती करनी पड़ रही है। इससे सहायता पाने वाले लोगों की संख्या 16 लाख से घटकर 11 लाख रह जाएगी। सामुदायिक रसोई से रोजाना मिलने वाले गर्म भोजन की संख्या भी ढाई लाख से घटाकर डेढ़ लाख की जाएगी। यह कटौती ऐसे समय में हो रही है, जब सर्दियां करीब हैं और बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार भोजन, आवास तथा बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व खाद्य कार्यक्रम ने स्पष्ट किया है कि सहायता में कटौती का कारण धन की कमी है, न कि जरूरतों में गिरावट या राहत सामग्री पहुंचाने में असमर्थता। एजेंसी को अगले छह महीने तक अपने महत्वपूर्ण अभियान जारी रखने के लिए 450 मिलियन डॉलर की तत्काल जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed