कब खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध?: ट्रंप बोले- पुतिन से बातचीत आसान, जेलेंस्की से मुश्किल; कीव पर लगाए कई आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर ऐसा बयान दिया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की जमकर आलोचना की और कहा कि उनके मुकाबले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करना ज्यादा आसान है। ट्रंप का आरोप है कि जेलेंस्की समझौते की बात तो करते हैं, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आती है, तो पीछे हट जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस युद्ध को बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था।

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