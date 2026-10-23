जेरेड कुशनर पर दो अरब डॉलर के गुप्त खातों का आरोप: यूएई-सऊदी से लेनदेन का दावा; ट्रंप के दामाद ने क्या कहा?

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने गुप्त विदेशी बैंक खातों और करोड़ों डॉलर के लेनदेन से जुड़े आरोपों को खारिज किया है। इन आरोपों में इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सऊदी अरब से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।