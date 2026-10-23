यमन के पास यॉट पर गोलीबारी का मामला: सभी 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित, हूतियों ने सऊदी अरब पर लगाया था आरोप

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इस घटना के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने आरोप लगाया था कि सऊदी अरब ने लाल सागर में जुकर द्वीप के पास 14 भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक यॉट को निशाना बनाया। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा था कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यॉट पर सवार सभी लोग भारतीय नागरिक हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि यमनी सशस्त्र बलों ने उन्हें बचाने के लिए अभियान शुरू किया है।भारतीय दूतावास ने इससे पहले कहा था कि वह 22 अक्तूबर को यमन के तट के पास हुई घटना के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। अब दूतावास ने सभी 14 भारतीयों के सुरक्षित होने की जानकारी दी है। दूतावास ने उनके सुरक्षित रहने को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी रखने की बात भी कही है।यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब सऊदी अरब के दम्माम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में दो लोगों की मौत हुई थी। रियाद स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक, मरने वालों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। इस घटना में दो अन्य भारतीय नागरिक घायल हुए थे।भारत ने सऊदी अरब के नागरिक और ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे पर लगातार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। इनमें दम्माम के किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और सऊदी अरामको के शायबा तेल क्षेत्र पर हुए हमले भी शामिल हैं। भारत ने क्षेत्र में जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद जताई है।संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने क्षेत्र में बढ़ती दुश्मनी और सऊदी अरब में नागरिक ठिकानों पर हूतियों के लगातार हमलों की निंदा की है। उन्होंने इन हमलों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और कहा कि इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं तथा क्षेत्रीय तनाव गहरा रहा है। गुटेरेस ने सभी पक्षों से संयम बरतने और यमन के लिए राजनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत बताई।