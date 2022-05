{"_id":"6285cd94ba8d0f68fa6b3183","slug":"we-keep-naughty-women-at-home-say-taliban-as-they-promise-good-news-soon","type":"story","status":"publish","title_hn":"Afghanistan : तालिबान सरकार लड़कियों को जल्द देगी छूट, पर घरों में कैद रहेंगी 'शरारती महिलाएं'","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काबुल Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 19 May 2022 10:24 AM IST