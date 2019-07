नहीं रही मिनी माउस की बहन, वॉइस आर्टिस्ट रसी टेलर का निधन

मिकी माउस की बहन मिनी माउस को अवाज देने वाली अमेरिकी वॉइस आर्टिस्ट रसी टेलर नहीं रहीं। शुक्रवार को रसी का निधन हो गया। रसी टेलर का जन्म अमेरिका के मैसाचुसेट्स में 4 मई 1944 को हुआ था। उन्होंने मिकी माउस को आवाज देने वाले वॉइस आर्टिस्ट वेन एंथोनी ऑल्विन से शादी की थी। रसी काफी समय से बीमार चल रही थीं। उन्होंने 75 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर फैन्स काफी दुखी हैं। रसी ने 30 सालों से ज्यादा तक मिनी माउस के किरदार को आवाज दी थी।

Statement from Disney Chairman and CEO Bob Iger on the passing of Disney Legend Russi Taylor: pic.twitter.com/4TpSVkT8BE