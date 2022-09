Indo-Pacific Security: अमेरिकी सहायक रक्षा मंत्री रैटनर भारत-वियतनाम दौरे पर, दिल्ली में वार्ता

भारत प्रशांत क्षेत्र से जुड़े सुरक्षा मामलों व परस्पर सहयोग गहरा करने के इरादे से अमेरिका के सहायक रक्षा मंत्री डॉ एली रैटनर इसी सप्ताह भारत व वियतनाम का दौरा करेंगे। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागीरी से निपटने के लिए अमेरिका व उसके सहयोगी लगातार भागीदारी बढ़ा रहे हैं।

US' Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs Dr Ely Ratner (in file pic) will depart for a trip to India and Vietnam this week to deepen the United States' cooperation with each of these key Indo-Pacific partners: Dept of Defense Spox Lt Col Martin Meiners pic.twitter.com/xcbWvUTlrf