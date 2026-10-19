फ्रांस में लूटपाट से हड़कंप: पीएम ने दिए सीमित कर्फ्यू के निर्देश, राष्ट्रपति ने गृह मंत्री का इस्तीफा ठुकराया

फ्रांस में हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाओं ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हालात संभालने के लिए प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने शहरों के संवेदनशील इलाकों में जरूरत के मुताबिक सीमित समय के लिए कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि कर्फ्यू ऐसे इलाकों में ही लगाया जाए, जहां हिंसा फैलने का खतरा ज्यादा है।

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