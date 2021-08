संयुक्त राष्ट्र : आतंकवाद से कभी समझौता न करे दुनिया, हमने ज्यादा चुनौतियां झेलीं, जयशंकर ने किया आगाह

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए दुनिया को चेताया है कि वह आतंकवाद रूपी बुराई से कभी समझौता न करे। भारत में हुए तमाम हमलों व अमेरिका में हुए 9/11 का खासतौर से जिक्र करते हुए कहा कि हमने ज्यादा चुनौतियां व मौतों को सहा है। हमने आतंकवाद से कभी समझौता नहीं किया।



We, in India, have had more than our fair share of challenges and casualties. 2008 Mumbai attack,2016 Pathankot Airbase attack, 2019 suicide bombing of our policemen at Pulwama. We must never compromise with this evil: EAM S Jaishankar at UNSC Briefing on Terrorism pic.twitter.com/g3lIWCr1f7