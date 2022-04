ट्रोलर्स को एलन मस्क की दो टूक: कहा- फ्री स्पीच से डरने वाले ही इसे बता रहे बड़ा खतरा, ऐसे एनपीसी को कोई बहस का बड़ा मुद्दा दे सकता है

ट्विटर को खरीदने के बाद सोमवार को एलन मस्क ने सौदे की घोषणा करते हुए ट्विटर के मालिक के तौर पर अपना पहला ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि "बोलने की आजादी एक कामकाजी लोकतंत्र का आधार है, और ट्विटर डिजिटल टाउन स्क्वायर है जहां मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर बहस होती है।" इसके बाद ट्रोलर्स फ्री स्पीच को लेकर मस्क को ट्रोल करने लगे।

Millions of Twitter users are upset today.



Not because they fear they will be banned or censored.



But because they fear the people that disagree with them may not be banned or censored.