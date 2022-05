Twitter deal : एलन मस्क का ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को अल्टीमेटम, डील आगे नहीं बढ़ेगी यदि....

अग्रणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की खरीदी को लेकर टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने मंगलवार को अल्टीमेटम दे दिया। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को दी चेतावनी में मस्क ने कहा कि मेरा अधिग्रहण प्रस्ताव नियामक एजेंसी को कंपनी द्वारा की गई फाइलिंग की सटीकता पर आधारित है। यदि ट्विटर के सीईओ सिर्फ पांच फीसदी स्पैम अकाउंट्स (फर्जी अकाउंट) होने का सबूत देना होगा। इसके बगैर वह डील पर आगे नहीं बढ़ेंगे।

Elon Musk may be looking for a better Twitter deal as $44 billion seems too high with 20% of users being fake or spam accounts.https://t.co/rZ9Jsn60Mh pic.twitter.com/dQDVva3klZ