{"_id":"62734df864c9230e631094d9","slug":"threat-of-nuclear-attack-in-ukraine-increased-russian-army-practised-simulated-nuclear-missile-strikes","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nuclear Threat Ukraine: यूक्रेन में बढ़ा परमाणु हमले का खतरा, रूस की सेना ने किया न्यूक्लियर मिसाइलें दागने का अभ्यास","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, मास्को Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 05 May 2022 11:16 AM IST