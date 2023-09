टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट करता है योगा!, दिखा मशीन का संतुलन; मस्क ने साझा किया वीडियो

क्या आपने कभी सोचा है कि रोबोट अब योगा भी कर सकते हैं? अगर नहीं तो बता दें कि एक ऐसा रोबोट तैयार हुआ है जो इंसानों की तरह योगा भी कर सकता है। टेस्ला ने ह्यूमनॉइड रोबोट को ऐसी ट्रेनिंग दी है जिससे वह कई तरह के कार्य करने में सक्षम है। एक्स पर इस रोबोट ऑप्टिमस का वीडियो भी साझा किया है, जिसमें वह योगा और ब्लॉक छांटकर रंग के आधार पर अरेंज करता दिखाई दे रहा है।

Optimus can now sort objects autonomously 🤖



Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out.



Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine 🧘)



