{"_id":"627175ebcc7e566ab02985c7","slug":"sweden-and-finland-did-not-take-decision-on-membership-of-nato-yet","type":"story","status":"publish","title_hn":"संकेत: स्वीडन और फिनलैंड ने अभी नहीं लिया नाटो सदस्यता पर निर्णय, सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 14-15 मई को","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, बर्लिन। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 04 May 2022 12:05 AM IST