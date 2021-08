तालिबान का फरमान: गायक, फिल्मकार, अभिनेता इस्लामी शरिया के अनुसार अपने पेशे का करें मूल्यांकन 

{"_id":"6126e52cb5952202c55d0ca5","slug":"singer-filmmaker-actor-should-evaluate-their-profession-according-to-islamic-sharia-says-taliban","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u093e\u0932\u093f\u092c\u093e\u0928 \u0915\u093e \u092b\u0930\u092e\u093e\u0928: \u0917\u093e\u092f\u0915, \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u0915\u093e\u0930, \u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u093e \u0907\u0938\u094d\u0932\u093e\u092e\u0940 \u0936\u0930\u093f\u092f\u093e \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092a\u0947\u0936\u0947 \u0915\u093e \u0915\u0930\u0947\u0902 \u092e\u0942\u0932\u094d\u092f\u093e\u0902\u0915\u0928\u00a0","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काबुल Published by: Amit Mandal Updated Thu, 26 Aug 2021 06:20 AM IST

विस्तार

इस बारे में तालिबानियों के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद से सवाल किया गया था कि क्या तालिबान देश में कलाकारों को अपना काम जारी रखने देगा? इस पर मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान में कलाकारों का भाग्य इस्लामी कानून के अनुसार तय होगा। अगर गायक, फिल्म अभिनेता या फिल्मकार आदि अपने पेशे का इस्लामी शरिया कानूनों के अनुसार मूल्यांकन करेंगे तो उन्हें खुद ही यह पेशा बदलना पड़ जाएगा। उल्लेखनीय है कि तालिबान के कब्जे के बाद से बड़ी संख्या में कलाकारों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। एजेंसी



तालिबान ने पिछले महीने हास्य कलाकार फजल मोहम्मद की हत्या कर दी थी। घर से अपहरण कर ले जाते आतंकियों का वीडियो वायरल हुआ था। तालिबान ने जाने-माने इतिहासकार व कवि अब्दुल्लाह अतिफी की भी हत्या कर दी थी।



महिलाओं को अधिकार के लिए भी शर्त

तालिबानियों ने पहले ही कहा था, शरिया के तहत ही महिलाओं का अधिकार व सम्मान मिलेगा। लोकप्रिय अफगान पॉपस्टार आर्याना सईद ने कहा कि वहां महिलाओं का भी कोई भविष्य नहीं है। आशंका भी जताई कि अब महिलाएं अपने घरों में कैद होकर रह जाएंगी, उन्हें मूल अधिकार तक नहीं मिलेंगे।



15 अगस्त को ही अफगानिस्तान की सबसे लोकप्रिय फिल्मकार सहरा करीमी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे काबुल की सड़कों पर अफरा-तफरी के बीच भागती नजर आई थीं। उन्होंने भी कहा था कि अफगानिस्तान में महिलाओं और कलाकारों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि तालिबानी आतंकी उनका सम्मान नहीं करते। करीमी अफगानिस्तान सरकार के फिल्म संगठन की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं।



शादी के लिए 15 साल से बड़ी लड़कियों की तलाश कर रहे तालिबानी

अफगानिस्तान छोड़कर निकलने में कामयाब रहीं एक पत्रकार ने बताया है कि तालिबानी घर-घर जाकर शादी के लिए 15 साल से बड़ी लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। द डलास मॉर्निंग न्यूज में होली मैके ने कहा है, अफगानी महिलाओं ने अपनी आजादी के लिए कड़ी मेहनत की थी पर तालिबान की वापसी से सब बदल गया है। मैके ने एक 14 वर्षीय लड़की के बारे में भी लिखा है। कुंदुज से अपना जीवन बचाने के लिए भागी उस लड़की का कहना था, वह बस अच्छी शिक्षा लेकर एक दिन डॉक्टर बनना चाहती है।



Singer, filmmaker, actor should evaluate their profession according to Islamic Sharia says Taliban