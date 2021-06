समुद्री सीमा का उल्लंघन: रूसी पोत ने ब्रिटिश नौसेना के एचएमएस डिफेंडर पर चलाई गोलियां, गिराए बम

रूस ने ब्लैक सी इलाके में अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर ब्रिटिश नौसेना के पोत एचएमएस डिफेंडर पर गोलियां चला दीं। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी स्वरूप की गई कार्रवाई थी। इतना ही नहीं रूसी लड़ाकू विमानों ने डिफेंडर के रास्ते में बम भी गिराए। यह कार्रवाई भी ब्रिटिश पोत को चेतावनी देने के लिए की गई।

A Russian military ship fired warning shots at British Royal Navy destroyer HMS Defender after it entered Russian waters in the Black Sea and a Russian jet dropped bombs in its path as a warning: Reuters