रूस-यूक्रेन युद्ध: जंग खत्म कराने की कोशिशों पर ट्रंप बोले- दोनों नेता समझौता करें, हजारों सैनिक मारे जा रहे

रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए समझौता करने की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ हालिया बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध को खत्म करने के लिए आपस में समझौता करें।

फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने रूस-यूक्रेन संघर्ष में हो रही मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले महीने करीब 25 हजार लोगों की मौत हुई। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले के महीनों में करीब 32 हजार लोगों की जान गई थी, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे।

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ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की के साथ उनकी बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जेलेंस्की और पुतिन दोनों युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते की दिशा में आगे बढ़ें।अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध में हो रही बड़ी संख्या में मौतों पर चिंता जताते हुए इसे बेहद दुखद बताया। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जारी युद्ध में दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं।इसी बीच यूक्रेन में रूसी हमले जारी हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक, शुक्रवार को रूस के एक ड्रोन ने राजधानी कीव में एक रिहायशी अपार्टमेंट इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई और सात अन्य घायल हुए।जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमलों का दौर तेज हुआ है और दोनों तरफ से ऊर्जा व अन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है।संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने रूस पर दूसरे देशों के नागरिकों को युद्ध में शामिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूस 47 देशों के नागरिकों का इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। जेलेंस्की ने भारत समेत कई देशों का नाम लेते हुए कहा कि इन देशों के नागरिक कथित तौर पर रूस पहुंचे और बाद में उन्हें युद्ध के मैदान में भेजा गया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी नागरिकों की इस संघर्ष में जान भी जा रही है। जेलेंस्की ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसे मामलों को रोकने की अपील की और आरोप लगाया कि लोगों को रूस लाने के लिए कथित तौर पर धोखे और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया गया।ट्रंप इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए समझौते की बात कह चुके हैं। जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष युद्ध खत्म करना चाहते हैं और किसी समाधान तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत और संभावित युद्धविराम को लेकर लगातार कूटनीतिक प्रयास होते रहे हैं। हालांकि, दोनों देशों के बीच हमले भी जारी हैं।