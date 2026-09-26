फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Russia-Ukraine War: Trump Urges Zelenskyy and Putin to Settle Conflict, Cites Rising Death Toll

रूस-यूक्रेन युद्ध: जंग खत्म कराने की कोशिशों पर ट्रंप बोले- दोनों नेता समझौता करें, हजारों सैनिक मारे जा रहे

Sat, 26 Sep 2026 10:55 PM IST
शिवम गर्ग एएनआई, वॉशिंगटन
एएनआई, वॉशिंगटन Published by: शिवम गर्ग Updated Sat, 26 Sep 2026 10:55 PM IST
सार

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की और पुतिन से समझौता करने की अपील की। ट्रंप ने युद्ध में हो रही बड़ी संख्या में मौतों का भी जिक्र किया।

विज्ञापन
Russia-Ukraine War: Trump Urges Zelenskyy and Putin to Settle Conflict, Cites Rising Death Toll
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए समझौता करने की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ हालिया बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध को खत्म करने के लिए आपस में समझौता करें।

विज्ञापन

फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने रूस-यूक्रेन संघर्ष में हो रही मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले महीने करीब 25 हजार लोगों की मौत हुई। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले के महीनों में करीब 32 हजार लोगों की जान गई थी, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे।

विज्ञापन


'जेलेंस्की और पुतिन दोनों समझौता करें'
ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की के साथ उनकी बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जेलेंस्की और पुतिन दोनों युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते की दिशा में आगे बढ़ें।
विज्ञापन
विज्ञापन


अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध में हो रही बड़ी संख्या में मौतों पर चिंता जताते हुए इसे बेहद दुखद बताया। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जारी युद्ध में दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं।

कीव में रूसी ड्रोन हमले में एक की मौत
इसी बीच यूक्रेन में रूसी हमले जारी हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक, शुक्रवार को रूस के एक ड्रोन ने राजधानी कीव में एक रिहायशी अपार्टमेंट इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई और सात अन्य घायल हुए।

जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमलों का दौर तेज हुआ है और दोनों तरफ से ऊर्जा व अन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है।

जेलेंस्की ने 47 देशों का किया जिक्र
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने रूस पर दूसरे देशों के नागरिकों को युद्ध में शामिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूस 47 देशों के नागरिकों का इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। जेलेंस्की ने भारत समेत कई देशों का नाम लेते हुए कहा कि इन देशों के नागरिक कथित तौर पर रूस पहुंचे और बाद में उन्हें युद्ध के मैदान में भेजा गया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी नागरिकों की इस संघर्ष में जान भी जा रही है। जेलेंस्की ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऐसे मामलों को रोकने की अपील की और आरोप लगाया कि लोगों को रूस लाने के लिए कथित तौर पर धोखे और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया गया।


ट्रंप पहले भी कर चुके हैं समझौते की बात
ट्रंप इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए समझौते की बात कह चुके हैं। जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष युद्ध खत्म करना चाहते हैं और किसी समाधान तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत और संभावित युद्धविराम को लेकर लगातार कूटनीतिक प्रयास होते रहे हैं। हालांकि, दोनों देशों के बीच हमले भी जारी हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed