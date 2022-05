{"_id":"628c3e5497e7ab3b6d7912bf","slug":"quad-became-an-effective-organization-of-the-world-in-a-short-time-pm-modi-at-quad-leaders-summit-in-tokyo","type":"story","status":"publish","title_hn":"PM Modi at Quad Summit : स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्वाड का साझा लक्ष्य, पीएम मोदी का संबोधन","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, टोक्यो Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 24 May 2022 07:39 AM IST