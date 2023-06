PM Modi Egypt Visit: पीएम मोदी ने मिस्र के प्रमुख मुफ्ती से की मुलाकात, आतंकवाद-कट्टरवाद को लेकर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मिस्र के प्रमुख मुफ्ती डॉ. शावकी इब्राहिम अब्देल-करीम अल्लाम से मुलाकात की। दोनों ने भारत और मिस्र के मजबूत सांस्कृतिक संबंध और दोनों देशों के बीच लोक संपर्क के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान दोनों में समाज में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के अलावा आतंकवाद के खिलाफ जंग और कट्टरवाद को लेकर बात हुई।

Honoured to have met the Grand Mufti of Egypt, His Eminence Prof. Shawky Ibrahim Allam. Had enriching discussions on India-Egypt ties, notably cultural and people-to-people linkages. pic.twitter.com/GMx4FCx2E0

#WATCH | Grand Mufti of Egypt, Dr Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam after meeting PM Modi, says "I was honoured to meet PM Modi today, this was our second meeting. Between the two meetings, I have seen that there is great development in India. PM Modi reflects the wise leadership… pic.twitter.com/mbSOAUq5Fd