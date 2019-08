पीएम मोदी ने यूएन महासचिव से की मुलाकात, कहा- अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस के बीच जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिआरित्ज में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस से मिले। संयुक्त राष्ट्र में क्लाइमेट एक्शन समिट में भारत की भागीदारी और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

PM @narendramodi met @UN Secretary General Mr. @antonioguterres on the sidelines of the @G7 Summit. The two leaders had fruitful discussions on a wide range of subjects. pic.twitter.com/JuGsftQKRT