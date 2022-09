SCO Summit : एससीओ देश सुगम आवाजाही और लचीली आपूर्ति व्यवस्था करें, पीएम मोदी का समरकंद में आह्वान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की समरकंद शिखर बैठक में सदस्य देशों से आह्वान किया कि वे सुगम आवाजाही और लचीली आपूर्ति शृंखला कायम करें। उन्होंने क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उपाय करने पर भी जोर दिया। पीएम ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 7.5 फीसदी रहने की उम्मीद है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी।

Samarkand, Uzbekistan | Chinese President Xi Jinping congratulates India for hosting the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit, next year.



"We will support India for its presidency next year", said Chinese President Xi Jinping pic.twitter.com/Bt9cVe5Hiv