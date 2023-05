Japan: पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे, पुष्पांजलि की अर्पित

पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की। यह पार्क न्यूक्लियर अटैक के पीड़ितों की याद में बनाया गया है। दरअसल, हिरोशिमा परमाणु हमले का गवाह रहा है। छह अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इसमें लाखों लोग मारे गए थे। पीएम मोदी के साथ अन्य नेताओं ने भी परमाणु हमले में मारे गए हिरोशिमा के लोगों को श्रद्धांजलि दी।

