दहशत: इराक में इस्लामिक स्टेट का आतंकी हमला, 13 पुलिस जवानों की मौत 

उत्तरी इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में 13 पुलिस जवानों की हत्या किए जाने की खबर है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने एएफपी के हवाले से बताया कि उत्तरी इराक में किरकुक के पास नाकेबंदी के दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें अभी तक 13 पुलिस जवानों की मौत की खबर है।

13 police personnel killed in an attack by Islamic State against a checkpoint near Kirkuk in northern Iraq: AFP