Pakistan: इमरान की गिरफ्तारी से ठीक पहले पीएम शरीफ ने लगाए थे ये बड़े आरोप, अभी लंदन में ही रुकेंगे शहबाज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मंगलवार को जब सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे तो उन्हें पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद देश में हिंसक विरोध शुरू हो गया है। वहीं, डॉन अखबार ने बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी से एक घंटे पहले, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को खान पर बिना सबूत के सेना को बदनाम करने, शहीद सैनिकों के खिलाफ मीडिया में अभियान चलाने और राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।

I have no doubt that your politics is defined by blatant lies, untruths, U-turns, and vicious attacks on institutions. Bending the judiciary to your whims and behaving as if rules don’t apply to you. What I said about you in my tweet is established by facts over the past few… https://t.co/SEi3HRj19m