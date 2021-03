पाकिस्तान: पीएम इमरान सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल, कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी बुलाई व्यक्तिगत बैठक

सोशल मीडिया पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर से फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद उन्होंने बृहस्पतिवार को व्यक्तिगत तौर पर मीडिया टीम के साथ एक बैठक बुला ली। इस बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सहित छह लोग शामिल हुए।

Bro that's how intelligent and sensible governments work when their premiere is sick. Protecting themselves and others. pic.twitter.com/Df7h4TVMyN

Does he need to have a zoom meeting or a room meeting?



Very strange for the world and truly reflect approach & wisdom to deal with #COVID19 in Pakistan.