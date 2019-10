पाकिस्तान: बलूचिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट, एक पुलिसकर्मी की मौत, 10 घायल

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में मंगलवार शाम को भारी बम विस्फोट हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, जबकि 10 लोगों घायल हो गए। क्वेटा की मुख्य सड़क पर खड़ी पुलिस के मोबाइल वाहन के पास यह धमाका हुआ।

Pakistan: One injured in a blast in Quetta, Balochistan. More details awaited. pic.twitter.com/eZYCpb6x2H