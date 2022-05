{"_id":"6272e2e49d48403bd072ab11","slug":"opposition-party-submitted-no-confidence-motion-to-sri-lanka-parliament-speaker-mahinda-yapa-abhaywardene","type":"story","status":"publish","title_hn":"श्रीलंका : अविश्वास प्रस्ताव के बाद संसद में राजपक्षे पर लगे आरोप, विपक्ष का आरोप- नहीं हुआ सांविधानिक दायित्वों का निर्वहन","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, कोलंबो। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 05 May 2022 02:02 AM IST