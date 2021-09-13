ओडिशा : 11वीं के छात्र ने दिव्यांगों के लिए बनाया कम लागत वाला प्रोस्थेटिक हाथ

ओडिशा: भुवनेश्वर में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले शाश्वत मिश्रा ने दिव्यांगों के लिए कम लागत का प्रोस्थेटिक हाथ बनाया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 12, 2021
शाश्वत ने बताया, “इसको बनाते वक़्त काफ़ी चुनौतियां सामने आई थीं, जैसे कौन-से और किस तरह के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इसे हल्का और मज़बूत बनाया जा सके।” pic.twitter.com/MWdI4ACVwX
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