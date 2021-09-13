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ओडिशा : 11वीं के छात्र ने दिव्यांगों के लिए बनाया कम लागत वाला प्रोस्थेटिक हाथ

एएनआई, भुवनेश्वर Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 13 Sep 2021 02:36 AM IST
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छात्र शाश्वत मिश्रा
छात्र शाश्वत मिश्रा - फोटो : [email protected]

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ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले शाश्वत मिश्रा ने दिव्यांगों के लिए कम लागत वाला प्रोस्थेटिक हाथ बनाया है। शाश्वत ने बताया कि इसको बनाते वक्त काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कौन-से और किस तरह के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे इसे हल्का और मजबूत बनाया जा सके।
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