'आइए नफरत के खिलाफ खड़े हों': दुर्गा पूजा में शामिल हुए मेयर जोहरान ममदानी, कही दिल जीत लेने वाली बात

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उन्होंने कहा, 'हमने गरबा किया, आरती की, सिंदूर खेला देखा और देवी दुर्गा का सम्मान किया। हमारे शहर के मंदिरों में खुशी, आस्था और सामुदायिक भावना के साथ एक साथ आना सम्मान की बात थी, खासकर पिछले हफ्ते इलिनोइस के एक हिंदू मंदिर में गोलीबारी की कोशिश के बाद।' ममदानी ने लोगों से अपील की, 'आइए हम सब मिलकर नफरत के खिलाफ खड़े होने और एक-दूसरे का ख्याल रखने की अपनी साझा जिम्मेदारी निभाएं। जय माता की।'सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ममदानी को भारतीय समुदाय के लोगों के साथ गरबा करते और मंदिरों में प्रार्थना व अन्य उत्सवों में हिस्सा लेते देखा गया। उनके ये बयान अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती नफरत को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच आए हैं। यह इलिनोइस के ऑरोरा इलाके में एक हिंदू पूजा स्थल पर हमले की साजिश रचने के आरोप में 19 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। 11 अक्तूबर को मंदिर पर हमले की कोशिश के बाद पैलेटाइन के एलेक्जेंड्रोस पैपोराकिस को गिरफ्तार किया गया था। उस पर आतंकवादी धमकी देने और अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगाया गया है।इस घटना की अमेरिकी सांसदों, राजनीतिक नेताओं और नागरिक समाज संगठनों ने कड़ी निंदा की है। साथ ही, देश में हिंदुओं और भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नफरत को रोकने की मांग भी उठाई गई है। इलिनोइस का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने बताया है कि जब वह किशोर वहां पहुंचा (जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह सामूहिक गोलीबारी करने के इरादे से आया था) तब वे और उनका परिवार ऑरोरा मंदिर में मौजूद थे।