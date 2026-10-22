कोरियाई सीमा पर बढ़ा तनाव: किम जोंग उन की बहन ने दी चेतावनी, उत्तर कोरिया के खिलाफ फिर गूंजेंगे प्रचार संदेश

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उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दक्षिण कोरिया इस किलेबंदी के काम में कोई बाधा डालता है, तो उत्तर कोरिया इसका कड़ा जवाब देगा। यह काम दक्षिण कोरिया के साथ संबंध हमेशा के लिए तोड़ने की किम जोंग उन की नीति का हिस्सा है। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया है, जबकि वाशिंगटन के साथ भी उनका राजनयिक गतिरोध चल रहा है।किम यो जोंग ने कहा, 'हमारी सामरिक टीमें नई जगहें ले रही हैं। अक्तूबर के अंदर ही, दक्षिण कोरिया के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए पूरी सीमा पर लाउडस्पीकर काम करने लगेंगे।' उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दक्षिण कोरिया की ओर से चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई जाती हैं (जिसके बारे में सियोल का कहना है कि इसका मकसद किलेबंदी कर रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों को वापस सीमा के उस पार भेजना है) और इससे हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा या हमारे सैनिकों की सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उत्तर कोरिया के सीमा रक्षक इन सशस्त्र गुंडों पर कोई रहम नहीं खाएंगे।वहीं, किम यो जोंग की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए प्रसारण फिर से शुरू करने की धमकी के बारे में पूछे जाने पर, दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता चुंग बिन्ना ने गुरुवार को कहा कि सीमा पर उत्तर कोरिया की हरकतों के जवाब में सियोल को उचित कदम उठाने होंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किस तरह के कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।अमेरिका के नेतृत्व वाली 'यूनाइटेड नेशंस कमांड' के साथ जांच करने के बाद, सियोल ने 21 सितंबर को सीमा पर हुए विस्फोटों के लिए उत्तर कोरिया द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों (माइंस) को जिम्मेदार ठहराया। सियोल ने उत्तर कोरिया से माफी मांगने और वहां बची हुई बारूदी सुरंगों को हटाने को कहा। उत्तर कोरिया ने इन विस्फोटों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और चेतावनी दी कि अगर उन्हें उकसाया गया, तो वे कड़ा जवाब देंगे।