{"_id":"627068e3f1d56d3edf041be9","slug":"nawaz-sharif-conviction-likely-to-be-canceled-in-pakistan-shahbaz-government-discussion","type":"story","status":"publish","title_hn":"पाकिस्तान: नवाज शरीफ की दोष सिद्धि रद्द होने की संभावना, शहबाज सरकार में विचार जारी, नए सिरे से कोर्ट जा सकेंगे पूर्व पीएम","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, इस्लामाबाद। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 03 May 2022 04:57 AM IST