{"_id":"626f1221b0402d370d708a5e","slug":"nasa-s-disclosure-18-5-lakh-children-are-affected-by-asthma-every-year-due-to-nitrogen-dioxide-based-on-data-collected-for-20-years","type":"story","status":"publish","title_hn":"नासा का खुलासा : नाइट्रोजन डाईऑक्साइड से हर साल 18.5 लाख बच्चे अस्थमा की चपेट में, 20 साल तक जुटाए आंकड़ों को बनाया आधार ","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

एजेंसी, वाशिंगटन। Published by: योगेश साहू Updated Mon, 02 May 2022 04:35 AM IST