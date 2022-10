{"_id":"63478ddfa156fa1e2527b3e2","slug":"monkeypox-cases-globally-crosses-70-000-mark-who-warns-for-dire-times-as-america-faces-rises-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Monkeypox: दुनियाभर में मंकीपॉक्स के मामले 70,000 के पार पहुंचे, WHO ने सबसे मुश्किल समय के लिए किया आगाह","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

Monkeypox: दुनियाभर में मंकीपॉक्स के मामले 70,000 के पार पहुंचे, WHO ने सबसे मुश्किल समय के लिए किया आगाह

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, जिनेवा Published by: Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Thu, 13 Oct 2022 09:32 AM IST

सार WHO के प्रमुख टेडरोस अदनहोम गेब्रेहेसस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर मंकीपॉक्स के केसों में भले ही कमी दर्ज की गई हो, लेकिन यह इस महामारी का सबसे खतरनाक समय हो सकता है।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

दुनियाभर में मंकीपॉक्स के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर मंकीपॉक्स से जुड़े मामलों की संख्या 70 हजार के पार पहुंच चुकी है। इसी के साथ WHO ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को इस वायरस की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लोगों को इसके मामलों में गिरावट दिखने के बाद भी एहतियात बरतना बंद नहीं करना चाहिए।



संगठन ने कहा कि पिछले हफ्ते जिन देशों में मंकीपॉक्स के केसों में बढ़ोतरी देखी गई, उनमें अमेरिकी महाद्वीप के कुछ देश शामिल है। WHO के प्रमुख टेडरोस अदनहोम गेब्रेहेसस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर मंकीपॉक्स के केसों में भले ही कमी दर्ज की गई हो, लेकिन यह इस महामारी का सबसे खतरनाक समय हो सकता है।



उन्होंने बताया कि जहां दुनियाभर में इस वक्त मंकीपॉक्स के मामले घट रहे हैं, वहीं 21 देश ऐसे हैं, जहां पिछले एक हफ्ते में मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देशों में। जहां दुनियाभर के कुल केसों में से 90 फीसदी मामले मिले हैं।



गेब्रेहेसस ने कहा कि मंकीपॉक्स के मामलों में गिरावट का ही समय सबसे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस दौरान हम सोचते हैं कि संकट टल गया और हम एहतियात बरतना बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के साथ निगरानी व्यवस्था को भी बेहतर करने का काम कर रहा है।



उन्होंने सूडान की इथियोपिया से लगती सीमा के पास रिफ्यूजी कैंप में मंकीपॉक्स से पैदा हो रही स्थिति पर चिंता जाहिर की। WHO प्रमुख के मुताबिक, कोरोनावायरस की तरह ही मंकीपॉक्स भी अभी चिंता का विषय है और संगठन इससे निपटने के लिए लगातार पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है।