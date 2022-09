Mongolia: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया के दौरे पर, राष्ट्रपति खुरेलसुख ने उपहार में भेंट किया घोड़ा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिनी मंगोलिया यात्रा पर हैं। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली मंगोलिया यात्रा है। इस दौरान उन्होंने मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने राजनाथ सिंह को मंगोलिया का राजसी घोड़ा भेंट किया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को सात साल पहले मंगोलिया यात्रा के दौरान घोड़ा भेंट किया गया था।

Defence Minister Rajnath Singh thanks Mongolian President Ukhnaagiin Khurelsukh for a "special gift from our special friends in Mongolia. I have named this magnificent beauty, 'Tejas'," he tweeted.