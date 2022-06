Attack on Yoga Day : मालदीव में योग दिवस कार्यक्रम पर भीड़ का हमला, भारत के सहयोग से हो रहा था आयोजन

पूरी दुनिया में आज विश्व योग दिवस उत्साह से मनाया जा रहा है, लेकिन मालदीव से अप्रिय खबर आई है। मालदीव सरकार व भारतीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित योग दिवस कार्यक्रम के दौरान उग्र भीड़ ने हमला बोल दिया।

आयोजन राजधानी माले के राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेटियम में आज सुबह रखा गया था। तभी वहां भीड़ ने हमला बोल दिया। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उत्तेजित भीड़ ने हमला तब बोला जब स्टेडियम में मौजूद लोग सुबह के वक्त योग कर रहे थे।

मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हाथों में झंडे लेकर आई भीड़ को काबू में करने के लिए पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, इस पर भी हालात काबू में नहीं होने पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मालदीव के युवा, खेल और सामुदायिक अधिकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के साथ मिलकर योग और ध्यान सत्र आयोजित किया था। घटना के सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में कहा गया है कि हमलावर योग साधकों पर धावा बोल रहे हैं और पुलिसकर्मी बीच बचाव कर रहे हैं। कुछ के हाथ में लाठियां थीं तो कुछ झंडों के डंडों से मारपीट पर आमादा थे।शांति व स्वास्थ्य के महापर्व के मौके पर हमले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घटना पर चिंता जताते हुए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार इस घटना पर बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि आज सुबह गालोलु स्टेडियम (Galolhu stadium) में हुई घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसके जिम्मेदारों को जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा।



देखें भीड़ ने इस तरह डाला योग में खलल

BREAKING: Dramatic video from the Maldives show a group of extremists disrupting Yoga Day celebrations in the capital Male. pic.twitter.com/VuPvfxJLWc