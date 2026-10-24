फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   maryam nawaz pakistan punjab Molestation case judge bribe allegation

'न्याय बिकने वाली चीज नहीं': विदेशी महिला से दुष्कर्म मामले में भड़कीं मरियम नवाज, जज पर लगाए गंभीर आरोप

Sat, 24 Oct 2026 03:35 PM IST
अमन मौर्या पीटीआई, लाहौर, पाकिस्तान
पीटीआई, लाहौर, पाकिस्तान Published by: अमन मौर्या Updated Sat, 24 Oct 2026 03:35 PM IST
सार

पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने एक जज पर अजरबैजानी महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को जमानत देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। आरोपी ने पीड़िता को भी बयान बदलने के लिए पैसे देने की पेशकश की थी।

विज्ञापन
maryam nawaz pakistan punjab Molestation case judge bribe allegation
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने शनिवार को एक जज पर गंभीर आरोप लगाया है। उनके मुताबिक 20 वर्षीय अजरबैजानी महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य आरोपी को जमानत देने के बदले जज ने रिश्वत ली। उन्होंने कहा कि न्याय कभी भी बिकने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। पंजाब की मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी, अहमद तनवीर ने पीड़िता को 70,000 अमेरिकी डॉलर ( लगभग 66 लाख भारतीय रुपये) देने की पेशकश की, ताकि वह उसके और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अपने आरोपों को वापस ले ले।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: इटली: देशव्यापी प्रदर्शन के मद्देनजर प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट, हजारों जवान तैनात; एमईए ने जारी की एडवाइजरी
विज्ञापन


सेशन कोर्ट के बाहर हुई गिरफ्तारी
हालांकि, शुक्रवार को उसे लाहौर में सेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसे गिरफ्तारी से पहले मिलने वाली जमानत (प्री-अरेस्ट बेल) का विस्तार (एक्सटेंशन) मिल चुका था। तनवीर की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए, मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि कोई भी दुष्कर्म का आरोपी या अपराधी सिर्फ इसलिए कानून की पकड़ से नहीं बच सकता क्योंकि उसके पास पैसा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मरियम नवाज ने क्या कहा?
उन्होंने बताया कि पता चला है कि आरोपी के अमीर परिवार ने पीड़िता को अपने आरोप वापस लेने के बदले दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 अमेरिकी डॉलर) देने की पेशकश की थी, जबकि धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका था। मरियम नवाज ने कहा कि आरोप है कि जिस जज ने आरोपी को जमानत दी, उसने भी रिश्वत ली थी। अगर ये आरोप सच हैं, तो ये न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही, ये बताते हैं कि कैसे दुष्कर्म पीड़िताएं वित्तीय दबाव और सत्ता के दुरुपयोग का शिकार हो सकती हैं। उन्होंने कहा, 'न्याय कभी भी बिकने वाली चीज नहीं होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए।' शुक्रवार को जमानत की कार्यवाही के दौरान, संदिग्ध अपने वकील के साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रफाकत अली गोंडल के सामने पेश हुआ।

ये भी पढ़ें: 'या तो समझौता करो या हमले के लिए तैयार रहो': क्या ईरान पर फिर हमले की तैयारी कर रहे ट्रंप? रिपोर्ट में दावा

पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस के मुताबिक पीड़िता बाकू (अजरबैजान) की रहने वाली है और सितंबर के मध्य में एक बिजनेस ट्रिप पर पाकिस्तान आई थी। पुलिस ने बताया कि 25 सितंबर को लाहौर में दो महिलाएं उसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी (डीएचए) इलाके के एक कैफे में ले गईं, जहां तीन और आदमी उनके साथ शामिल हो गए। इसके बाद, उन्होंने पीड़िता और दो अन्य महिलाओं को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस के मुताबिक, वे अनजान आदमी उसे एक फ्लैट में ले गए, जहां उन्होंने शराब पी और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दो पुरुष आरोपियों और उन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी अहमद तनवीर जमानत पर बाहर था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed