'या तो समझौता करो या हमले के लिए तैयार रहो': क्या ईरान पर फिर हमले की तैयारी कर रहे ट्रंप? रिपोर्ट में दावा

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान किसी राजनयिक समझौते पर नहीं पहुंचता है, तो अमेरिका उसके खिलाफ फिर से सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। शुक्रवार को फ्लोरिडा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपने पिछले फैसलों का जिक्र किया और ईरानी नेतृत्व की आलोचना की। उनके बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति अपना सकता है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर तेहरान कोई समझौता नहीं करता है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर एक और अमेरिकी हमले की संभावना का संकेत दिया है। उनका कहना है कि 'हो सकता है कि हम एक और जोरदार हमला करें, या फिर वे किसी समझौते के लिए मान जाएं।' उन्होंने कहा कि 'अगर वे समझदार हैं, तो वे बस यही कहेंगे कि 'चलिए, काम की बात करते हैं।' लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे, क्योंकि शायद वे समझदार नहीं हैं।'