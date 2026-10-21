पाकिस्तान में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 11 लोगों की मौत; 30 से ज्यादा यात्री घायल

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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में कम से कम 11 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में महिलाओं और बच्चों की भी जान गई है।