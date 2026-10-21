ऑस्ट्रेलिया: महिला सांसद ने गंवाए दोनों पैर, जानलेवा हमले के बाद हालत गंभीर; आरोपी की अदालत में हुई पेशी

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65 वर्षीय निर्दलीय सांसद का मेलबर्न के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोमवार को उनके गृह नगर वांगाराटा में एक टोयोटा लैंड क्रूजर एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से मेलबर्न ले जाया गया। उनके पति फिल हेन्स ने परिवार की ओर से पहली बार सार्वजनिक रूप से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी दी। यह बयान उस समय आया, जब सांसद को कार से कुचलने के आरोपी व्यक्ति को अदालत में पहली बार पेश किया गया।हेलेन हेन्स के पति ने बताया कि सोमवार को उनकी पत्नी का बायां पैर काट दिया गया था। डॉक्टरों ने दायां पैर बचने की उम्मीद भी छोड़ दी, जिसके बाद बुधवार को उसे भी काटना पड़ा। फिल हेन्स ने मेलबर्न में पत्रकारों से कहा, ''इस सबके बीच अच्छी बात यह है कि हेलेन जीवित हैं और उनकी हालत स्थिर है। यह हमारे परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है।''उन्होंने कहा, ''हम इस बात के लिए आभारी हैं कि फिलहाल उनका दिल और दिमाग, दोनों अच्छी स्थिति में हैं।'' उन्होंने यह भी बताया कि नवंबर में उनकी शादी की 40वीं सालगिरह है।इससे पहले बुधवार को पास के ताराविंगी निवासी 43 वर्षीय ब्रेंडन नजेंट को वांगाराटा मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। उस पर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर गंभीर चोट पहुंचाने और एक संघीय अधिकारी को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। नजेंट ने न तो जमानत के लिए आवेदन किया और न ही आरोपों पर अपना पक्ष रखा। अगली सुनवाई फरवरी में होने तक वह हिरासत में रहेगा। पुलिस अभी तक हमले के पीछे की वजह का पता नहीं लगा पाई है।नजेंट के वकील चिराग पटेल ने मजिस्ट्रेट एलिसन वॉन को बताया कि उनके मुवक्किल को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी संभावित समस्याएं हैं और उसे सिर में चोट भी लगी है। हालांकि, वकील ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नजेंट को सिर में चोट कैसे लगी। पटेल ने कहा कि नजेंट इडियोपैथिक ट्रांसवर्स मायलाइटिस नामक तंत्रिका संबंधी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या का निदान नहीं हुआ है।क्लीवलैंड क्लिनिक मेडिकल सेंटर के अनुसार, यह दुर्लभ बीमारी रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा देने वाली माइलिन परत को नुकसान पहुंचाती है। इससे मस्तिष्क और शरीर के बीच तंत्रिका संकेतों का संचार प्रभावित होता है। इसके कारण मांसपेशियों में तेजी से कमजोरी, संवेदनाओं का कम होना, दर्द और मूत्राशय तथा आंतों के कामकाज में परेशानी हो सकती है।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चालक ने सांसद को कार से टक्कर मारकर उनकी गाड़ी के खिलाफ दबा दिया। इसके बाद उसने कार पीछे की और उन्हें दूसरी बार टक्कर मारी।