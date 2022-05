London : कैंब्रिज में राहुल गांधी को भाषण के बीच भारतीय अधिकारी ने पढ़ाया राष्ट्र का पाठ, सुनिए 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लंदन प्रवास पर हैं वे वहां कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। वहां दिए गए उनके बयानों पर देश में सियासी उबाल मचा हुआ है। इस बीच, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके भाषण के बीच वहां मौजूद एक भारतीय अधिकारी ने उन्हें राष्ट्र, भारत व चाणक्य के राष्ट्रधर्म का पाठ पढ़ा दिया। इसका वीडियो अधिकारी ने खुद ट्विटर पर साझा किया है।

Yesterday, in Cambridge, I questioned Mr. Rahul Gandhi on his statement that "India is not a nation but a Union of States". He asserted that India is not a nation but the result of negotiation between states. (His complete response will be shared once uploaded by organisers) pic.twitter.com/q5KluwenMf