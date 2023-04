Video: क्या बाइडन 2024 में फिर लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, खुद कही ये बड़ी बात

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से जब भी दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के बारे में पूछा जाता है तो वह घुमा फिराकर जवाब दे देते थे। वहीं उनसे जुड़े लोग भी कुछ साफ कहने से बच रहे थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में लगातार उनके चुनाव लड़ने की बात कही जाती रही है। आखिरकार अब बाइडन ने खुद बताया है कि उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।

पत्रकार को दिया जवाब

असल में, राष्ट्रपति जो बाइडन रोज गार्डन से गुजर रहे थे, उस वक्त उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सर क्या आप फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं? इस पर बाइडन ने हंसते हुए जवाब दिया ‘हां’। गौरतलब है, आज उनके औपचारिक रूप से अपने फैसले की घोषणा करने की उम्मीद है।

Joe Biden says 'yes' as he is questioned by @Stone_SkyNews on whether he will run for re-election



