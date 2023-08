Jai Ho ISRO: विदेशी जमीन पर बनाई मशहूर रेत कलाकार पटनायक ने भारत के चंद्रयान-3 की लघु मूर्ति, इसरो को दी बधाई

अंतरिक्ष जगत में भारत आज इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का मिशन चंद्रयान-3 आज शाम चंद्रमा की सतह पर ‘साफ्ट लैंडिंग’ करेगा। पूरी दुनिया इस पल का इंतजार कर रही है। ऐसे में, अंतरराष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए अमेरिका के डेनवर, कोलोराडो में एक लघु रेत की मूर्ति बनाई है।

पहले भी बना चुके हैं कलाकृति

बता दें, सुदर्शन पटनायक अपनी रेत कला को लेकर देश-विदेश में काफी मशहूर है। इससे पहले उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर एक भारत, श्रेष्ठ भारत थीम पर कलाकृति तैयार की थी। उनकी इस कला को देखने के लिए देश-विदेशों से पर्यटक आते हैं। उन्हें अपनी कलाकृतियों के लिए पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है।

इस बार यह खास

सुदर्शन पटनायक की मूर्ति में भारतीय झंडे के साथ ही इसरो का लोगो और चंद्रयान को चांद के पास देखा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए कामना की और मूर्ति पर लिखा ‘जय हो’।







सोशल मीडिया पर तस्वीर

पटनायक ने इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जिसमें लिखा है कि जय हो इसरो। साथ ही शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने आगे बताया कि अमेरिका के डेनवर, कोलोराडो में मैंने एक रेत की मूर्ति चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की कामना के लिए जय हो संदेश के साथ बनाई है।



Jai Ho 🇮🇳 @isro all the best!

My miniature sand sculpture at Denver, Colorado in the USA, with message “Jai Ho “ for wishing successful lunar landing of #Chandrayaan-3. I have used 25 KG sand in 45 minutes to create this art. pic.twitter.com/fsrgpNNPdt