इजराइली मीडिया: गाजा में एकतरफा युद्धविराम को कैबिनेट ने दी मंजूरी

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पट्टी में 11 दिन से चल रहे सैन्य अभियान को रोकने के लिए एकतरफा युद्धविराम को मंजूरी दे दी है। इजराइली मीडिया ने बृहस्पतिवार देर रात यह जानकारी दी।

Hamas official confirms a 'mutual and simultaneous' truce with Israel that will begin on Friday at 2 am; Israeli cabinet confirms Gaza truce decision but says the hour has yet to be agreed to: Reuters pic.twitter.com/02xokOmV0L