क्या जंग की तैयारी कर रहे किम जोंग?: समुद्र की ओर दागीं 10 बैलिस्टिक मिसाइलें, दक्षिण कोरिया की सेना अलर्ट

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। गुरुवार को उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मिसाइलें पूर्वी तटीय शहर वॉनसन से छोड़ी गईं। इस घटना के बाद दक्षिण कोरिया ने निगरानी बढ़ा दी है और अमेरिका तथा जापान के साथ जानकारी साझा की जा रही है। कुछ दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने सीमा पर लाउडस्पीकर से प्रचार दोबारा शुरू करने और नए हथियार तैनात करने की चेतावनी दी थी।

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