Iraq Protest: प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर ईराकी संसद पर बोला धावा, जमकर की नारेबाजी और तोड़फोड़

ईराक (Iraq) में एक बार फिर से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को प्रधानमंत्री के नामांकन के विरोध में दूसरी बार बगदाद में संसद भवन पर धावा बोल दिया। इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर शिया नेता मुक्तदा अल-सदर के समर्थक थे। इससे पहले बुधवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बगदाद स्थित संसद पर धावा बोल दिया था। मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में संसद परिसर में घुस गए और वहां तोड़फोड़ भी की थी।

#WATCH | Baghdad, Iraq: Supporters of Iraqi Cleric Muqtada al-Sadr gather to protest inside the parliament as country convenes to elect a president



(Source: Reuters) pic.twitter.com/iESGHbgRgp