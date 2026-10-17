'भारत को बदनाम करने की हो रही साजिश': लंदन में पीएम मोदी के समर्थन में रैली, सीजेपी के प्रदर्शन पर क्या कहा?

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विपक्षी समूहों ने इस प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। लंदन में रहने वाले भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस रैली का मकसद उन कोशिशों का विरोध करना था, जिन्हें वे भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, 'आज हम लंदन के भारत भवन में उन लोगों का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो हमारी नजर में भारत को बदनाम कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवादी होने के नाते, हम उनके कार्यों का जवाब देने और अपने देश के बचाव में अपनी आवाज उठाने के लिए एक साथ आए हैं।'भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के तरीके पर सवाल उठाते हुए, रैली में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि लोकतंत्र में शिकायतों का समाधान कानूनी और संवैधानिक तरीकों से किया जाना चाहिए, न कि ऐसे प्रदर्शनों के जरिए, जिनसे विदेशों में देश की छवि खराब हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, 'आखिर आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? अगर आपको कोई शिकायत है, तो याद रखें कि भारत एक लोकतंत्र है। आप अदालतों (सुप्रीम कोर्ट सहित) का दरवाजा खटखटा सकते हैं और कानूनी प्रणाली के जरिए न्याय पा सकते हैं। आपके पास सबूत कहां हैं? ऐसा लगता है कि आपका विरोध इसलिए है क्योंकि आप पीएम मोदी, उनके नेतृत्व और भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते हैं।' भारतीय समुदाय के एक अन्य सदस्य ने बताया कि यह आयोजन प्रधानमंत्री और सरकार के समर्थन में किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए चुनी गई है, इसलिए उसे शासन करने का जनादेश (मैन्डेट) प्राप्त है।उन्होंने कहा, 'हम यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उन्हें भारत की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से चुना है और उनके पास सत्ता में बने रहने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी के पास जनता का जनादेश है। जहां लोग गरीबी की बात करते हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी सरकार की यह उपलब्धि काबिले तारीफ है कि उन्होंने गरीबों के लिए 30 करोड़ (300 मिलियन) बैंक खाते खुलवाए हैं।'इस बीच, 'रीच' (Race, Ethnicity and Cultural Heritage) इंडिया (जो दुनिया भर में भारतीयों को जोड़ने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है) ने एनएसयूआई के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों की कड़े शब्दों में आलोचना की। 'रीच' इंडिया ने एक्स हैंडल पर लिखा, 'कुछ देशद्रोही जो भारत में अराजकता फैलाने के लिए बाहर से फंड ले रहे हैं और बुरी तरह विफल रहे हैं, वे अब दूसरे देशों में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिय छात्रों, आप अपने माता-पिता के पैसे या सरकारी प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) से यूके आए हैं। अपने समय का सही इस्तेमाल करें, न कि भारत-विरोधी तत्वों के साथ मिलकर अपमानजनक नारे लगाएं। आप भारत-विरोधी लोगों के साथ घुल-मिल रहे हैं और आप पर नजर रखी जा रही है। आइए, भारतीय राजनीति पर भारत के भीतर ही चर्चा करें।'