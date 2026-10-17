किम जोंग का शक्ति प्रदर्शन: उत्तर कोरिया ने एआई-बेस्ड टॉरपीडो सिस्टम का किया परीक्षण, प्योंगयांग ने क्या कहा?

विज्ञापन

उत्तर कोरिया ने शनिवार को कहा कि उसने एक नए टॉरपीडो सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो लक्ष्य का पता लगाने और दिशा-निर्देशन (गाइडेंस) के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करता है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने बताया कि गुरुवार को जिस हथियार का परीक्षण किया गया, वह 'जैम-2.0' नाम का एक बेहद तेज गति वाला और सटीक गाइडेड टॉरपीडो सिस्टम है। हालांकि, इसमें यह नहीं बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनका क्या तात्पर्य है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस परीक्षण से हथियार के प्रोपल्शन सिस्टम (आगे बढ़ाने वाली प्रणाली) की पुष्टि हुई है, जिसे पिछले पांच वर्षों में 180 से अधिक परीक्षणों के जरिए विकसित किया गया था। दक्षिण कोरिया की सेना, जो अक्सर उत्तर कोरिया पर अपनी सैन्य तकनीकों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का आरोप लगाती है, ने केसीएनए की इस रिपोर्ट पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।