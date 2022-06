India in UN: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा- म्यामांर में हिंसा के कारण हजारों लोग सीमाओं पर आए, बांग्लादेश की भी की जाए मदद

यूएन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर आर मधुसूदन ने म्यांमार पर अपनी बात रखते हुए कहा कि म्यांमार में किसी भी तरह की अस्थिरता भारत को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि म्यामांर में बिगड़ती मानवीय स्थिति और हिंसा के कारण हमारी सीमाओं के पार पड़ोसी देश से हजारों लोग आए हैं। बता दें कि म्यामांर में तख्तापलट के बाद काफी खराब हालात हैं।

#WATCH |Any instability in Myanmar impacts India directly. Worsening humanitarian situation & violence have led to an influx of thousands of people from Myanmar across our borders:R Madhu Sudan, Counsellor at Permanent Mission to UN at Informal Briefing on Myanmar